Сарри рассказал о проблемах с настроем у игроков «Лацио» после победы над «Фейеноордом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри недоволен игрой своей команды в концовке матча против «Фейеноорда».

Римляне отправили в ворота голландского коллектива четыре безответных мяча уже к 63-й минуте, однако позволили гостям отыграть два гола.

«Игры в еврокубках не бывают простыми, а иностранные команды не сдаются даже при 0:4. Мы рисковали, когда сбавили обороты в концовке.

Первые 60 минут команда провела просто восхитительно, и я разочарован, что футболисты бросили играть в последние 20 минут – в еврокубках это недопустимо. Похоже, у нас всё ещё остаются проблемы с менталитетом. Играть с таким отношением к делу – большой риск», – заявил рулевой «Лацио».