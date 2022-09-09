«Ференцварош» одолел «Трабзонспор», играя с 16-й минуты вдесятером

«Ференцварош» играл против «Трабзонспора» в первом туре Лиги Европы. Команда Станислава Черчесова забила уже на пятой минуте, а на 16-й - осталась вдесятером после красной карточки Эльдара Чивича. Даже в такой ситуации венгры забили еще два мяча до перерыва и отстояла победный счет, отдав мяч противнику - 3:2.Протокол игры
|(1:0) Нгуэн Токмак5'
|(2:0) Траоре Адама VII29'
|39'Макси Гомес (2:1)
|(3:1) Нгуэн Токмак44'
|71'Бозок Умут (3:2)
Дибус Денеш• 86'Уинго Генри• 80'Ммаэ Сами•Кнустер Матс• 90'Чивич Эльдар• 16'Бешич Мухамед90' (Ковачевич Аднан (90') •Вечеи Балинт 41'76' (Гояк Амер (76') •Нгуэн Токмак76' (Ледуни Аисса (76') •Захариассен Кристоффер•Боли Франк20' (Ботка Эндре (20') •Траоре Адама VII
Тепе Мухаммет•Стрюгер-Ларсен Йенс•Бартра Марк•Уго Витор46' (Языджи Юсуф (46') •Денсвил Стефано72' (Джанини Жорже (72') •Эмюр Абдулкадир60' (Бозок Умут (60') •Бакасетас Тасос•Гбамен Жан-Филипп46' (Гамшик Марек (46') •Барди Энис 42'46' (Элмалы Эврен Эрен (46') •Трезеге•Макси Гомес
08 сентября. Стадион "Групама Арена".
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