Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Ференцварош» одолел «Трабзонспор», играя с 16-й минуты вдесятером

 
09 Сентября 2022 • 00:05 Комментировать
Ференцварош
3:2
Трабзонспор
окончен

«Ференцварош» играл против «Трабзонспора» в первом туре Лиги Европы. Команда Станислава Черчесова забила уже на пятой минуте, а на 16-й - осталась вдесятером после красной карточки Эльдара Чивича. Даже в такой ситуации венгры забили еще два мяча до перерыва и отстояла победный счет, отдав мяч противнику - 3:2.Протокол игры

 
Ференцварош3:2Трабзонспор
(1:0) Нгуэн Токмак5'  
(2:0) Траоре Адама VII29'  
  39'Макси Гомес (2:1)
(3:1) Нгуэн Токмак44'  
  71'Бозок Умут (3:2)
Дибус Денеш  86'Уинго Генри  80'Ммаэ СамиКнустер Матс  90'Чивич Эльдар  16'Бешич Мухамед 90' (Ковачевич Аднан ( 90') Вечеи Балинт  41' 76' (Гояк Амер ( 76') Нгуэн Токмак 76' (Ледуни Аисса ( 76') Захариассен КристофферБоли Франк 20' (Ботка Эндре ( 20') Траоре Адама VII
Запасные: Эсити АндерсонЛистеш КристианМерсье КсавьеМаркиньос VIМергль СабольчМмаэ РайанПаска ЛорандБогдан Адам
Тепе МухамметСтрюгер-Ларсен ЙенсБартра МаркУго Витор 46' (Языджи Юсуф ( 46') Денсвил Стефано 72' (Джанини Жорже ( 72') Эмюр Абдулкадир 60' (Бозок Умут ( 60') Бакасетас ТасосГбамен Жан-Филипп 46' (Гамшик Марек ( 46') Барди Энис  42' 46' (Элмалы Эврен Эрен ( 46') ТрезегеМакси Гомес
Запасные: Хасполат ДогуканЭрдоган ЮсуфЧакыр УгурджанЮнювар НаджиМорадаоглу КаганMontasser LahtimiСиопис Манолис
08 сентября. Стадион "Групама Арена".

Видео

1:0. Гол Токмака Нгуена (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Токмака Нгуена (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Адама Траоре (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Адама Траоре (видео). Лига Европы. Футбол
2:1. Гол Максимилиано Гомеса (видео). Лига Европы. Футбол
2:1. Гол Максимилиано Гомеса (видео). Лига Европы. Футбол
3:1. Гол с пенальти Токмака Нгуена (видео). Лига Европы. Футбол
3:1. Гол с пенальти Токмака Нгуена (видео). Лига Европы. Футбол
3:2. Гол Бозока Умута (видео). Лига Европы. Футбол
3:2. Гол Бозока Умута (видео). Лига Европы. Футбол
Незасчитанный гол Языджи (видео). Лига Европы. Футбол
Незасчитанный гол Языджи (видео). Лига Европы. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Трабзонспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ПСВ 1:1 Будё-Глимт
окончен АЕК Ларнака 1:2 Ренн 5.30 3.95 1.65
окончен Лудогорец 2:1 Рома
окончен Цюрих 1:2 Арсенал
окончен ХИК 0:2 Бетис
окончен Фенербахче 2:1 Динамо Киев
окончен Унион Берлин 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
окончен Мальмё 0:2 Брага 3.15 3.55 2.20
окончен Лацио 4:2 Фейеноорд
окончен Фрайбург 2:1 Карабах 1.38 4.90 8.00
окончен Омония 0:3 Шериф 2.25 3.20 3.35
окончен Штурм 1:0 Митьюлланд
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад 1.60 4.20 6.20
окончен Нант 2:1 Олимпиакос 2.35 3.30 3.05
окончен Црвена Звезда 0:1 Монако 3.15 3.55 2.20
окончен Ференцварош 3:2 Трабзонспор 2.18 3.45 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
00:12 · Англия. Премьер-лига
Роналду получил худшую оценку в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»
00:07 · Лига Европы
«Шериф» на выезде разгромил «Омонию»
00:05 · Лига Европы
«Ференцварош» одолел «Трабзонспор», играя с 16-й минуты вдесятером
00:02 · Лига Европы
Головин заработал победный пенальти в матче против «Црвены Звезды»
08 Сентября
23:58 · Лига Европы
«Карабах» бился на равных, но проиграл «Фрайбургу»
23:57 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» всухую уступил «Реал Сосьедаду» на «Олд Траффорд» 6
23:51 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил от «Реал Сосьедада»
23:45 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич проводит 300-й матч за «Лацио»
22:48 · Лига Европы
«Лацио» забил свой самый быстрый гол в Лиге Европы за восемь лет
22:36 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал неожиданное поражение «Ромы» от «Лудогорца»
21:49 · Лига Европы
Шомуродов забил, но «Рома» упустила ничью в Болгарии
21:43 · Лига Европы
«Арсенал» без приключений обыграл «Цюрих»
21:42 · Лига Европы
«Фенербахче» продлил череду поражений киевского «Динамо», забив на 90-й минуте
21:30 · Лига Европы
«Ференцварош» - «Трабзонспор»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:30 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
Все новости
Рекомендуем