«Ференцварош» одолел «Трабзонспор», играя с 16-й минуты вдесятером

«Ференцварош» играл против «Трабзонспора» в первом туре Лиги Европы. Команда Станислава Черчесова забила уже на пятой минуте, а на 16-й - осталась вдесятером после красной карточки Эльдара Чивича. Даже в такой ситуации венгры забили еще два мяча до перерыва и отстояла победный счет, отдав мяч противнику - 3:2.Протокол игры

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