«Карабах» бился на равных, но проиграл «Фрайбургу»

«Карабах» гостил у «Фрайбурга» в первом туре Лиги Европы. Немцы быстро забили два гола после ударов Винценцо Грифо с пенальти и Рицу Доана с игры. Марко Вешович отыграл один мяч до перерыва. В целом игра была равной с обилием ударов, вот только мячи больше не оказывались в сетке. 1:2, «Карабах» уступил.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо7'
|(2:0) Доан Рицу15'
|39'Вешович Марко (2:1)
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу 51'90' (Кайтель Янник (90') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Грифо Винченцо 45'71' (Грегорич Михаэль (71') •Чон У-Ён88' (Вайсхаупт Ноа (88') •Петерсен Нильс71' (Киере Даниэль-Кофи (71')
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Байрамов Турал 6'90' (Джафаргулиев Элвин (90') •Гараев Гара76' (Алмейда Ричард (76') •Янкович Марко84' (Андраде Леандро (84') •Кади• 81'Шейдаев Рамиль76' (Ромао Жулио (76') •Квабена Овусу• 90'Зубир Абделла
08 сентября. Стадион "Europa-Park Stadion".
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