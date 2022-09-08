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Лига Европы

«Карабах» бился на равных, но проиграл «Фрайбургу»

 
08 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать
Фрайбург
2:1
Карабах
окончен

«Карабах» гостил у «Фрайбурга» в первом туре Лиги Европы. Немцы быстро забили два гола после ударов Винценцо Грифо с пенальти и Рицу Доана с игры. Марко Вешович отыграл один мяч до перерыва. В целом игра была равной с обилием ударов, вот только мячи больше не оказывались в сетке. 1:2, «Карабах» уступил.

Протокол игры  
Фрайбург2:1Карабах
(1:0) Грифо Винченцо7'  
(2:0) Доан Рицу15'  
  39'Вешович Марко (2:1)
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианДоан Рицу  51' 90' (Кайтель Янник ( 90') Эггештайн МаксимилианХёфлер НиколасГрифо Винченцо  45' 71' (Грегорич Михаэль ( 71') Чон У-Ён 88' (Вайсхаупт Ноа ( 88') Петерсен Нильс 71' (Киере Даниэль-Кофи ( 71')
Запасные: Атуболу НоаРохль МерлинСике УгоШмид ЖонатанКюблер ЛукасШлоттербек КевенУфофф БенджаминRobert Wagner
Магомедалиев ШахрудинВешович МаркоМустафазаде БахлулГусейнов БадавиБайрамов Турал  6' 90' (Джафаргулиев Элвин ( 90') Гараев Гара 76' (Алмейда Ричард ( 76') Янкович Марко 84' (Андраде Леандро ( 84') Кади  81'Шейдаев Рамиль 76' (Ромао Жулио ( 76') Квабена Овусу  90'Зубир Абделла
Запасные: Гусейнов АббасОзобич ФилипАхундзаде НариманИбрахимли ИсмаилГугешашвили ЛукаМедведев МаксимРамазанов АминГурбанлы Муса
08 сентября. Стадион "Europa-Park Stadion".

 

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