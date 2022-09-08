«Карабах» бился на равных, но проиграл «Фрайбургу»

«Карабах» гостил у «Фрайбурга» в первом туре Лиги Европы. Немцы быстро забили два гола после ударов Винценцо Грифо с пенальти и Рицу Доана с игры. Марко Вешович отыграл один мяч до перерыва. В целом игра была равной с обилием ударов, вот только мячи больше не оказывались в сетке. 1:2, «Карабах» уступил.