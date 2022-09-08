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Лига Европы

«Лацио» забил свой самый быстрый гол в Лиге Европы за восемь лет

 
08 Сентября 2022 • 22:48 Комментировать
Лацио
4:2
Фейеноорд
окончен

«Лацио» удалось быстро поразить ворота «Фейеноорда» в матче Лиги Европы.

Полузащитник Луис Альберто отметился забитым мячом уже на третьей минуте и третьей секунде встречи – самый быстрый гол «Лацио» в Лиге Европы за последние восемь лет. Впрочем, до рекорда далеко: в феврале 2014 года римляне уже на 16-й секунде отправили мяч в сетку ворот болгарского «Лудогорца», что по сей день остаётся рекордом.

На 15-й минуте сегодняшнего поединка против «Фейеноорда» Фелипе Андерсон удвоил преимущество «Лацио», а вскоре Матиас Весино отправил в ворота роттердамцев третий мяч, доведя счёт до крупного.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фейеноорд Лига Европы Луис Альберто
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