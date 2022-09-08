«Лацио» забил свой самый быстрый гол в Лиге Европы за восемь лет

«Лацио» удалось быстро поразить ворота «Фейеноорда» в матче Лиги Европы.

Полузащитник Луис Альберто отметился забитым мячом уже на третьей минуте и третьей секунде встречи – самый быстрый гол «Лацио» в Лиге Европы за последние восемь лет. Впрочем, до рекорда далеко: в феврале 2014 года римляне уже на 16-й секунде отправили мяч в сетку ворот болгарского «Лудогорца», что по сей день остаётся рекордом.

На 15-й минуте сегодняшнего поединка против «Фейеноорда» Фелипе Андерсон удвоил преимущество «Лацио», а вскоре Матиас Весино отправил в ворота роттердамцев третий мяч, доведя счёт до крупного.