Моуринью прокомментировал неожиданное поражение «Ромы» от «Лудогорца»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о неудаче своей команды в матче Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».

Действующие победители Лиги конференций уступили в Болгарии со счётом 1:2.

«Я не хочу говорить, что мы были хороши, потому что это неправда, но мы сделали достаточно, чтобы не проиграть, – заявил Моуринью на послематчевой пресс-конференции. – У нас были голевые моменты, но после их гола у нас начались трудности. Есть ощущение, будто сегодня всё было против нас.

К счастью, это не плей-офф, а групповой этап, и у нас есть ещё пять игр, чтобы реабилитироваться. На следующей неделе нам нужна только победа», – сказал португальский специалист.