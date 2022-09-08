Шомуродов забил, но «Рома» упустила ничью в Болгарии

«Лудогорец» и «Рома» встретились в стартовом матче группового раунда Лиги Европы. Игра получилась событийной и богатой на моменты. А вот с голами соперники затянули до 72-й минуты. Коули Соуза умчался в отрыв по правому краю и доиграл эпизод до конца, открыв счет. Спасителем Рима мог стать Элдор Шомуродов, на 86-й минуте здорово пробивший головой после передачи Лоренцо Пеллегрини от лицевой линии, но тут же Густаво Нонато с центра штрафной забил победный гол - 2:1 в пользу болгар.

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