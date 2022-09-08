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Лига Европы

Шомуродов забил, но «Рома» упустила ничью в Болгарии

 
08 Сентября 2022 • 21:49 Комментировать
Лудогорец
2:1
Рома
окончен

«Лудогорец» и «Рома» встретились в стартовом матче группового раунда Лиги Европы. Игра получилась событийной и богатой на моменты. А вот с голами соперники затянули до 72-й минуты. Коули Соуза умчался в отрыв по правому краю и доиграл эпизод до конца, открыв счет. Спасителем Рима мог стать Элдор Шомуродов, на 86-й минуте здорово пробивший головой после передачи Лоренцо Пеллегрини от лицевой линии, но тут же Густаво Нонато с центра штрафной забил победный гол - 2:1 в пользу болгар.

Протокол игры  
Лудогорец2:1Рома
(1:0) Соуза Коули72'  
  86'Шомуродов Элдор (1:1)
(2:1) Gustavo188'  
Падт СерджиоСисиньо НеусианоВитри Аслак Фонн 87' (Делев Спас ( 87') Вердон ОливьеНедялков Антон  52'Пётровски Якуб  68'Кафумана Шоу  38' 77' (Gustavo1 ( 77') Текпетей БернардСоуза Коули 87' (Терзиев Георги ( 87') Десподов Кирилл 70' (Рик ( 70') Родригеш Тьяго
Запасные: Димитров ТихомирСлуга СимонГрупер ДэнниТиссера МатиасХристов ДамьянГеоргиев ПетарПластун ИгорьЙорданов Иван
Свилар МилеМанчини Джанлука 75' (Бове Эдоардо ( 75') Смоллинг КрисИбаньес РожерЧелик Зеки 67' (Шомуродов Элдор ( 67') Залевски НиколаКристанте Бриан 75' (Вольпато Кристиан ( 75') Матич Неманья 76' (Камара Мохамед III ( 76') Пеллегрини ЛоренцоДибала ПаулоБелотти Андреа 67' (Спинаццола Леонардо ( 67')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйВинья МатиасТрипи Филиппо
08 сентября. Стадион "Лудогорец Арена".

Видео

Штанга выручает ворота хозяев (видео). Лига Европы. Футбол
Штанга выручает ворота хозяев (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Каули Соуза (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Каули Соуза (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Элдора Шомуродова (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Элдора Шомуродова (видео). Лига Европы. Футбол
2:1. Гол Нонато (видео). Лига Европы. Футбол
2:1. Гол Нонато (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Рома Лудогорец
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окончен ПСВ 1:1 Будё-Глимт
окончен АЕК Ларнака 1:2 Ренн 5.30 3.95 1.65
окончен Лудогорец 2:1 Рома
окончен Цюрих 1:2 Арсенал
окончен ХИК 0:2 Бетис
окончен Фенербахче 2:1 Динамо Киев
окончен Унион Берлин 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
окончен Мальмё 0:2 Брага 3.15 3.55 2.20
Идет 41 минута Лацио 3:0 Фейеноорд
Идет 41 минута Фрайбург 2:1 Карабах 1.38 4.90 8.00
Идет 39 минута Омония 0:1 Шериф 2.25 3.20 3.35
Идет 40 минута Штурм 1:0 Митьюлланд
Идет 39 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад 1.60 4.20 6.20
Идет 39 минута Нант 1:0 Олимпиакос 2.35 3.30 3.05
Идет 40 минута Црвена Звезда 0:0 Монако 3.15 3.55 2.20
Идет 40 минута Ференцварош 2:1 Трабзонспор 2.18 3.45 3.30
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