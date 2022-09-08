Шомуродов забил, но «Рома» упустила ничью в Болгарии

«Лудогорец» и «Рома» встретились в стартовом матче группового раунда Лиги Европы. Игра получилась событийной и богатой на моменты. А вот с голами соперники затянули до 72-й минуты. Коули Соуза умчался в отрыв по правому краю и доиграл эпизод до конца, открыв счет. Спасителем Рима мог стать Элдор Шомуродов, на 86-й минуте здорово пробивший головой после передачи Лоренцо Пеллегрини от лицевой линии, но тут же Густаво Нонато с центра штрафной забил победный гол - 2:1 в пользу болгар.
Протокол игры
|(1:0) Соуза Коули72'
|86'Шомуродов Элдор (1:1)
|(2:1) Gustavo188'
Падт Серджио•Сисиньо Неусиано•Витри Аслак Фонн87' (Делев Спас (87') •Вердон Оливье•Недялков Антон• 52'Пётровски Якуб• 68'Кафумана Шоу 38'77' (Gustavo1 (77') •Текпетей Бернард•Соуза Коули87' (Терзиев Георги (87') •Десподов Кирилл70' (Рик (70') •Родригеш Тьяго
Свилар Миле•Манчини Джанлука75' (Бове Эдоардо (75') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Челик Зеки67' (Шомуродов Элдор (67') •Залевски Никола•Кристанте Бриан75' (Вольпато Кристиан (75') •Матич Неманья76' (Камара Мохамед III (76') •Пеллегрини Лоренцо•Дибала Пауло•Белотти Андреа67' (Спинаццола Леонардо (67')
Запасные: Боер Пьетро•Патрисиу Руй•Винья Матиас•Трипи Филиппо
08 сентября. Стадион "Лудогорец Арена".
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