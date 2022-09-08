«Арсенал» без приключений обыграл «Цюрих»

«Арсенал» стартовал в Лиге Европы выездным матчем против «Цюриха». «Канониры» доминировали на протяжении всей игры и заслуженно победили со счётом 2:1. Уже в дебюте противостояния Аленсар Маркус ударом в касание открыл счет. Перед паузой в матче швейцарцы заработали 11-метровый, и Мирлинд Крюезиу его реализовал. Провинившийся в этом эпизоде Эдди Нкетиа исправился на 62-й минуте, головой замкнув подачу.

Видео