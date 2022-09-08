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Лига Европы

«Арсенал» без приключений обыграл «Цюрих»

 
08 Сентября 2022 • 21:43 Комментировать
Цюрих
1:2
Арсенал
окончен

«Арсенал» стартовал в Лиге Европы выездным матчем против «Цюриха». «Канониры» доминировали на протяжении всей игры и заслуженно победили со счётом 2:1. Уже в дебюте противостояния Аленсар Маркус ударом в касание открыл счет. Перед паузой в матче швейцарцы заработали 11-метровый, и Мирлинд Крюезиу его реализовал. Провинившийся в этом эпизоде Эдди Нкетиа исправился на 62-й минуте, головой замкнув подачу.

Протокол игры  
Цюрих1:2Арсенал
  17'Маркус Аленсар (0:1)
(1:1) Крюезиу Мирлинд44'  
  62'Нкетиа Эдди (1:2)
Бреше ЯнникБоранияшевич НиколаКамбери ЛиндритКрюезиу Мирлинд  19'Алити ФиданОкита Жонатан 80' (Афдияй Донис ( 80') Джемаили Блерим 68' (Конде Шейк ( 68') Сельнес ОлеГерреро Адрия 67' (Ронер Фабиан ( 67') Красничи Бледиан 67' (Маркезано Антонио ( 67') Тосин Айегун 80' (Сантини Иван ( 80')
Запасные: Омерагич БечирВьюнник БогданМетс КарольSelmin HodzaХорншу МаркДе Нитти ДжанниКостадинович Живко
Тёрнер МэттТомиясу ТакэхироХолдинг РобГабриэль дос СантосТирни Киран 69' (Эдегор Мартин ( 69') Виейра Фабиу 69' (Зинченко Александр ( 69') Самби Локонга Альберт-МбойоДжака ГранитМаркус Аленсар 69' (Сака Букайо ( 69') Нкетиа ЭддиМартинелли Габриэл
Запасные: Хейн Карл-ЯкобAmario Cozier-DuberryУайт БенРемсдейл АаронCatalin CirjanСалиба ВильямЖезус ГабриэльСмит Мэттью
08 сентября. Стадион "Летцигрунд" (Цюрих).

Видео

0:1. Гол Маркиньоса (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол Маркиньоса (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Мирлинды Криезиу с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
1:1. Гол Мирлинды Криезиу с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
Минута молчания в связи с кончиной Елизаветы 2 (видео). Лига Европы. Футбол
Минута молчания в связи с кончиной Елизаветы 2 (видео). Лига Европы. Футбол
1:2. Гол Эдварда Нкетиа (видео). Лига Европы. Футбол
1:2. Гол Эдварда Нкетиа (видео). Лига Европы. Футбол

 

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окончен Мальмё 0:2 Брага 3.15 3.55 2.20
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Идет 37 минута Фрайбург 2:0 Карабах 1.38 4.90 8.00
Идет 35 минута Омония 0:1 Шериф 2.25 3.20 3.35
Идет 36 минута Штурм 1:0 Митьюлланд
Идет 35 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад 1.60 4.20 6.20
Идет 35 минута Нант 1:0 Олимпиакос 2.35 3.30 3.05
Идет 36 минута Црвена Звезда 0:0 Монако 3.15 3.55 2.20
Идет 36 минута Ференцварош 2:0 Трабзонспор 2.18 3.45 3.30
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