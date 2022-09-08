«Арсенал» без приключений обыграл «Цюрих»

«Арсенал» стартовал в Лиге Европы выездным матчем против «Цюриха». «Канониры» доминировали на протяжении всей игры и заслуженно победили со счётом 2:1. Уже в дебюте противостояния Аленсар Маркус ударом в касание открыл счет. Перед паузой в матче швейцарцы заработали 11-метровый, и Мирлинд Крюезиу его реализовал. Провинившийся в этом эпизоде Эдди Нкетиа исправился на 62-й минуте, головой замкнув подачу.
Протокол игры
|17'Маркус Аленсар (0:1)
|(1:1) Крюезиу Мирлинд44'
|62'Нкетиа Эдди (1:2)
Бреше Янник•Боранияшевич Никола•Камбери Линдрит•Крюезиу Мирлинд• 19'Алити Фидан•Окита Жонатан80' (Афдияй Донис (80') •Джемаили Блерим68' (Конде Шейк (68') •Сельнес Оле•Герреро Адрия67' (Ронер Фабиан (67') •Красничи Бледиан67' (Маркезано Антонио (67') •Тосин Айегун80' (Сантини Иван (80')
Тёрнер Мэтт•Томиясу Такэхиро•Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран69' (Эдегор Мартин (69') •Виейра Фабиу69' (Зинченко Александр (69') •Самби Локонга Альберт-Мбойо•Джака Гранит•Маркус Аленсар69' (Сака Букайо (69') •Нкетиа Эдди•Мартинелли Габриэл
08 сентября. Стадион "Летцигрунд" (Цюрих).
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