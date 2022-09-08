«Фенербахче» продлил череду поражений киевского «Динамо», забив на 90-й минуте

«Фенербахче» и киевское «Динамо» встретились в третий раз за полтора месяца и могли снова сыграть вничью. На старте группового раунда Лиги Европы команды бились в каждом эпизоде, и из-за постоянных пауз игра не была целостной, а реальных моментов почти не было.
Турки повели после подачи углового, и Густаво Энрике головой пробил под перекладину. Едва ли не единственная опасная атака гостей стала голевой. Прострел на 15 метров на Виктора Цыганкова, который в касание бил в дальний угол, и голкипер почему-то не выручил - 1:1. В компенсированное время Миши Бачуайи замкнул дальнюю штангу после перевода партнера - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Энрике Густаво35'
|64'Цыганков Виктор (1:1)
|(2:1) Бачуайи Миши90'
Байиндыр Алтай•Перес Луан•Салаи Аттила•Энрике Густаво•Кадыоглу Ферди•Креспо Мигель83' (Линкольн II (83') •Виллиан Арао•Алиоски Эгзиян 82'83' (Яндаш Мерт Хакан (83') •Росси Диего 68'69' (Валенсия Эннер (69') •Педро Жоао69' (Кавечи Ирфан (69') •Кинг Джошуа 50'69' (Бачуайи Миши (69')
Бущан Георгий• 87'Кедзёра Томаш•Бурда Никита•Сирота Александр• 78'Дубинчак Владислав59' (Вивчаренко Костянтин (59') •Цыганков Виктор•Сидорчук Сергей•Шапаренко Николай67' (Шепелев Владимир (67') •Кабаев Владислав•Буяльский Виталий•Гармаш Денис 11'88' (Кравченко Никита (88')
08 сентября. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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