«Фенербахче» продлил череду поражений киевского «Динамо», забив на 90-й минуте

«Фенербахче» и киевское «Динамо» встретились в третий раз за полтора месяца и могли снова сыграть вничью. На старте группового раунда Лиги Европы команды бились в каждом эпизоде, и из-за постоянных пауз игра не была целостной, а реальных моментов почти не было.

Турки повели после подачи углового, и Густаво Энрике головой пробил под перекладину. Едва ли не единственная опасная атака гостей стала голевой. Прострел на 15 метров на Виктора Цыганкова, который в касание бил в дальний угол, и голкипер почему-то не выручил - 1:1. В компенсированное время Миши Бачуайи замкнул дальнюю штангу после перевода партнера - 2:1.