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Лига Европы

«Фенербахче» продлил череду поражений киевского «Динамо», забив на 90-й минуте

 
08 Сентября 2022 • 21:42 Комментировать
Фенербахче
2:1
Динамо Киев
окончен

«Фенербахче» и киевское «Динамо» встретились в третий раз за полтора месяца и могли снова сыграть вничью. На старте группового раунда Лиги Европы команды бились в каждом эпизоде, и из-за постоянных пауз игра не была целостной, а реальных моментов почти не было.

Турки повели после подачи углового, и Густаво Энрике головой пробил под перекладину. Едва ли не единственная опасная атака гостей стала голевой. Прострел на 15 метров на Виктора Цыганкова, который в касание бил в дальний угол, и голкипер почему-то не выручил - 1:1. В компенсированное время Миши Бачуайи замкнул дальнюю штангу после перевода партнера - 2:1.

Протокол игры  
Фенербахче2:1Динамо Киев
(1:0) Энрике Густаво35'  
  64'Цыганков Виктор (1:1)
(2:1) Бачуайи Миши90'  
Байиндыр АлтайПерес ЛуанСалаи АттилаЭнрике ГуставоКадыоглу ФердиКреспо Мигель 83' (Линкольн II ( 83') Виллиан АраоАлиоски Эгзиян  82' 83' (Яндаш Мерт Хакан ( 83') Росси Диего  68' 69' (Валенсия Эннер ( 69') Педро Жоао 69' (Кавечи Ирфан ( 69') Кинг Джошуа  50' 69' (Бачуайи Миши ( 69')
Запасные: Юксек ИсмаилЭгрибайят Ирфан ДжанАзиз СердарЗайц МихаМор ЭмреГюлер АрдаОсайи-Самуэль Брайт
Бущан Георгий  87'Кедзёра ТомашБурда НикитаСирота Александр  78'Дубинчак Владислав 59' (Вивчаренко Костянтин ( 59') Цыганков ВикторСидорчук СергейШапаренко Николай 67' (Шепелев Владимир ( 67') Кабаев ВладиславБуяльский ВиталийГармаш Денис  11' 88' (Кравченко Никита ( 88')
Запасные: Kaheem ParrisАндриевский АлександрКараваев АлександрИгнатенко ДенисБол АнтонБойко ДенисТымчик АлександрЯцык АлександрЦаренко Антон
08 сентября. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

 

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Идет 37 минута Фрайбург 2:0 Карабах 1.38 4.90 8.00
Идет 35 минута Омония 0:1 Шериф 2.25 3.20 3.35
Идет 36 минута Штурм 1:0 Митьюлланд
Идет 35 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад 1.60 4.20 6.20
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