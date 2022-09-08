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Лига Европы

Лишь у одного клуба больший процент побед в групповом раунде, чем у «Арсенала» - это «Зенит»

 
08 Сентября 2022 • 20:55 Комментировать
Цюрих
1:2
Арсенал
2-й тайм

В первом групповом раунде Лиги Европы лондонскому «Арсеналу» пришлось съездить в Швейцарию на матч с «Цюрихом», где «канонирам» удалось быстро, уже к 15-й минуте, открыть счет. Правда, перед перерывом швейцарцы забили с пенальти и сравняли счет, но борьба в матче еще впереди.

В пользу «Арсенала» говорит статистика - «канониры» выиграли 75 процентов проведенных в групповом раунде Лиги чемпионов матчей, среди команд, которые провели там как минимум три сезона. Из 94 команд, участвовавших в турнире, лишь питерский «Зенит» обладает еще более высоким процентом побед - 79%.

Следить за встречей между «Цюрихом» и «Арсеналом» можно при помощи нашей онлайн-трансляции

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ЦЮРИХ АРСЕНАЛ
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