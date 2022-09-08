Артета готов вернуть «Арсеналу» европейские трофеи после почти 30-летнего ожидания

В первом групповом раунде Лиги Европы лондонскому «Арсеналу» пришлось съездить в Швейцарию на матч с «Цюрихом», где «канонирам» удалось быстро, уже к 15-й минуте, открыть счет. Правда, перед перерывом швейцарцы забили с пенальти и сравняли счет, но борьба в матче еще впереди.

А накануне него главный тренер «канониров», заявил, что готов прервать «голодовку» своего клуба - «Арсенал» не выигрывал трофей в Европе с 1994 года, когда победил в Кубке Кубков.

- Это очень долгая пауза и я больше всего хочу сломать эту тенденцию и выиграть еврокубок, - цитирует Артету BBC Sport.

Следить за встречей между «Цюрихом» и «Арсеналом» можно при помощи нашей онлайн-трансляции.