Маркиньос - первый с 1981 года игрок «Арсенала», который дебютировал и забил в матче еврокубка

В первом групповом раунде Лиги Европы лондонскому «Арсеналу» пришлось съездить в Швейцарию на матч с «Цюрихом», однако «канонирам» удалось быстро, уже к 15-й минуте, открыть счет.

Это сделал новобранец лондонского клуба, бразильский нападающий Маркиньос, который стал первым игроком клуба с 1981 года, который дебютировал за «Арсенал» в матче европейского кубка и забил гол.

Тогда это удалось Рафаэлю Миду в матче против греческого «Панатинаикоса». «Арсенал», играя в гостях в рамках 1\32 Кубки УЕФА, выиграл со счетом 2:0.

Следить за встречей между «Цюрихом» и «Арсеналом» можно при помощи нашей онлайн-трансляции.