​Фанаты «Фенербахче» идут на матч с украинским «Динамо» в масках с изображением лица Путина

В четверг вечером «Фенербахче» и киевское «Динамо» проведут очный матч в первом туре групповой стадии Лиги Европы. В этом евросезоне команды уже пересекались – в квалификации Лиги чемпионов. Тогда украинская команда взяла верх. «Фенербахче» не помогла идея своих фанатов – они выкрикивали имя и фамилию президента России Владимира Путина, чтобы сбить гостей из Украины с толку.

Тот шаг фанатов повлёк за собой наказание для «Фенербахче» от УЕФА. На этот раз поклонники турецкого клуба придумали новую идею. Некоторые из них идут на матч в масках с изображением лица Владимира Путина. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

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