Мостовой дал прогноз на матч «Цюрих» - «Арсенал»

Бывший футболист национальной сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между швейцарским «Цюрихом» и лондонским «Арсеналом» в стартовом туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/2023.

«За счет класса и бюджета представители Премьер-лиги сумеют записать на свой счет три балла. Моя ставка - победа «Арсенала» + тотал меньше 3,5 голов», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча «Цюриха» и «Арсенала» состоится на стадионе в Швейцарии сегодня, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.