Черчесов назвал цель «Ференцвароша» в Лиге Европы

Российский наставник Станислав Черчесов, работающий сейчас в венгерском «Ференцвароше», поведал о цели своей команды в Лиге Европы сезона-2022/2023.

«Команда намерена побеждать в каждом матче. Мы будем выкладываться на 100 процентов, ведь являемся чемпионами страны. Нам нужно проанализировать ошибки, которые допустили в прошлом сезоне Лиги Европы. Хватит разговоров, нужно доказывать делом на поле», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

«Ференцварош» стартует в Лиге Европы домашним поединком против турецкого «Трабзонспора». Игра состоится сегодня, 8 сентября.