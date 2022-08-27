В еврокубках будут наши: За кем следить из россиян

Российские клубы пропускают нынешний сезон в еврокубках, но наши представители в турнирах сыграют. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращает внимание, за кем стоит последить.

Пока в Лиге чемпионов россиян почти нет, но мы надеемся. На данный момент нашим представителем в этом турнире является Андрей Лунёв, вратарь «Байера». Правда, пока он выполняет роль запасного голкипера, но в этом сезоне уже успел сыграть в бундеслиге.

Зато в Лиге Европы наши футболисты и даже тренеры будут принимать участие в большем количестве. Александр Головин со своим «Монако» может замахнуться даже на победу в этом турнире. Конечно, монегаски не выглядят фаворитами соревнования, но почему бы не побороться? В конце концов у французской команды серьёзный состав.

Опять будем болеть за. Он в России не играл, да и за сборную не успел дебютировать, так что ему ничего не мешает выбрать, например, команду Израиля, паспорт этой страны у него есть. Однако пока Хайкин наш, и мы за ним следим и болеем. Его «Будё-Глимпт» в прошлом сезоне пошумел в Лиге конференций, теперь надо выйти на новый уровень.

Отдельное внимание будет уделено венгерскому «Ференцварошу», который возглавляет Станислав Черчесов. Единственный российский тренер, который будет работать в еврокубках, вызывает интерес.

Также в Лиге Европы может сыграть. Полузащитник подписал контракт с «Црвеной Звездой», так что младший брат полузащитника «Спартака» имеет все шансы. Правда, даже в Сербии считают, что Пруцева взяли на перспективу, так что особо рассчитывать на его выступления, видимо, не стоит. Кстати, ещё за белградскую команду выступает наш, который пока, правда, появляется матчах за коллектив до 19 лет. Однако в Сербии молодым футболистам дают шанс, так что последим и за его будущим.

Будут наши в Лиге конференций. В «Вильярреале» в основу пытается пробиться Никита Иосифов. Пока что Унаи Эмери не привлекает его в матчах Ла Лиги, однако, возможно, именно третий по значимости еврокубок – это то соревнование, где тренер может дать шанс экс-футболисту «Локомотива».

С этого лета надо пристально следить за «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, куда в аренду отправился. Тем боле что эта команда также выступит в Лиге конференций.

Не забудем про Александра Кокорина. Вдруг как раз в Лиге конференций «Фиорентина» и сделает ставку на нашего нападающего?

А ещё есть вратарь «Юргордена» Александр Васютин. Правда, он тоже, скорее всего, будет сидеть в запасе – в нынешнем сезоне на счету голкипера всего один матч, а ведь в Швеции турнир проходит по системе «весна-осень».

Интересна судьба защитника Михаила Коваленко. Последние полгода он выступал за «Долгопрудный», но этим летом перебрался в «Пюник». Теперь с ереванским клубом он также сможет сыграть в Лиге Европы. В этом сезоне Коваленко успел провести уже 6 матчей в отборе к Лиге чемпионов и 2 – в квалификации второго по значимости еврокубка. Теперь же его ждёт Лига конференций.

Будем также следить за Владиславом Лёвиным. Он с прошлой зимы выступает за «Словацко», который сыграет в Лиге конференций. Правда, 27-летнего полузащитника можно ждать, скорее всего, выходящим на замену.

Роман Андреев