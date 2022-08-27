В еврокубках будут наши: За кем следить из россиян

Российские клубы пропускают нынешний сезон в еврокубках, но наши представители в турнирах сыграют. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращает внимание, за кем стоит последить.
Пока в Лиге чемпионов россиян почти нет, но мы надеемся. На данный момент нашим представителем в этом турнире является Андрей Лунёв, вратарь «Байера». Правда, пока он выполняет роль запасного голкипера, но в этом сезоне уже успел сыграть в бундеслиге.
Зато в Лиге Европы наши футболисты и даже тренеры будут принимать участие в большем количестве. Александр Головин со своим «Монако» может замахнуться даже на победу в этом турнире. Конечно, монегаски не выглядят фаворитами соревнования, но почему бы не побороться? В конце концов у французской команды серьёзный состав.
Отдельное внимание будет уделено венгерскому «Ференцварошу», который возглавляет Станислав Черчесов. Единственный российский тренер, который будет работать в еврокубках, вызывает интерес.
Будут наши в Лиге конференций. В «Вильярреале» в основу пытается пробиться Никита Иосифов. Пока что Унаи Эмери не привлекает его в матчах Ла Лиги, однако, возможно, именно третий по значимости еврокубок – это то соревнование, где тренер может дать шанс экс-футболисту «Локомотива».
Не забудем про Александра Кокорина. Вдруг как раз в Лиге конференций «Фиорентина» и сделает ставку на нашего нападающего?
А ещё есть вратарь «Юргордена» Александр Васютин. Правда, он тоже, скорее всего, будет сидеть в запасе – в нынешнем сезоне на счету голкипера всего один матч, а ведь в Швеции турнир проходит по системе «весна-осень».
Интересна судьба защитника Михаила Коваленко. Последние полгода он выступал за «Долгопрудный», но этим летом перебрался в «Пюник». Теперь с ереванским клубом он также сможет сыграть в Лиге Европы. В этом сезоне Коваленко успел провести уже 6 матчей в отборе к Лиге чемпионов и 2 – в квалификации второго по значимости еврокубка. Теперь же его ждёт Лига конференций.
Будем также следить за Владиславом Лёвиным. Он с прошлой зимы выступает за «Словацко», который сыграет в Лиге конференций. Правда, 27-летнего полузащитника можно ждать, скорее всего, выходящим на замену.
Роман Андреев
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