Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» впервые сыграет с командой из Молдавии

 
26 Августа 2022 • 23:11 Комментировать

Сегодня стали известны составы групп Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» угодил в одну группу с наделавшим шуму в Лиге чемпионов в прошлом году тираспольским «Шерифом». Для «Манчестер Юнайтед» это абсолютная премьера - ранее «красные дьяволы» с молдавским клубом никогда не играли.

Единственный английский клуб, который встречался с командами из Молдавии - это «Тоттенхэм Хотспур». В сезоне 1999\2000 «шпоры» уверенно прошли кишиневский «Зимбру», тогда турнир проводился еще по олимпийской системе, а в сезоне 2013\2014 попали в одну группу с уже упомянутым выше тираспольским «Шерифом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шериф Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
23:11 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» впервые сыграет с командой из Молдавии
15:50 · Лига Европы
Черчесов высказался о предстоящей встрече с Головиным на групповом этапе Лиги Европы
15:12 · Лига Европы
Головин высказался о жеребьёвке Лиги Европы и выделил встречу с Черчесовым
13:23 · Лига Европы
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн
07:05 · Лига Европы
«Команда не показала свой максимум»: Черчесов недоволен игрой «Ференцвароша»
25 Августа
23:52 · Лига Европы
«Ференцварош» уступил в Ирландии, но пробился в группу Лиги Европы
22:57 · Лига Европы
«Шериф» и «Пюник» провели 210 минут без голов и определили сильнейшего лишь в серии пенальти
21:55 · Лига Европы
«Фенербахче» выполнил задачу, разгромив «Аустрию»
21:30 · Лига Европы
«Шэмрок Роверс» - «Ференцварош»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:55 · Лига Европы
«Днепр-1» не смог взять реванш у АЕКа и был разгромлен
19:30 · Лига Европы
«Шериф» - «Пюник»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:48 · Лига Европы
АЕК Ларнака - «Днепр-1»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19 Августа
06:35 · Лига Европы
Черчесов проанализировал разгромную победу «Ференцвароша» в Лиге Европы
18 Августа
22:56 · Лига Европы
«Днепр-1» проиграл первый матч в 2022 году
22:06 · Лига Европы
«Пюник» и «Шериф» провели матч без моментов и с одним ударом в створ
Все новости
Рекомендуем