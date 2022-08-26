«Манчестер Юнайтед» впервые сыграет с командой из Молдавии

Сегодня стали известны составы групп Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» угодил в одну группу с наделавшим шуму в Лиге чемпионов в прошлом году тираспольским «Шерифом». Для «Манчестер Юнайтед» это абсолютная премьера - ранее «красные дьяволы» с молдавским клубом никогда не играли.

Единственный английский клуб, который встречался с командами из Молдавии - это «Тоттенхэм Хотспур». В сезоне 1999\2000 «шпоры» уверенно прошли кишиневский «Зимбру», тогда турнир проводился еще по олимпийской системе, а в сезоне 2013\2014 попали в одну группу с уже упомянутым выше тираспольским «Шерифом».