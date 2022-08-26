Черчесов высказался о предстоящей встрече с Головиным на групповом этапе Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что венгерский клуб попал в одну группу с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором».

Черчесов назвал, состоявшуюся жеребьёвку очень интересной, так как, по мнению российского специалиста, соперники «Ференцвароша» вполне могли бы выступать и в Лиге чемпионов.

«У нас серьёзная группа, все оппоненты как на подбор. Недавно общался с экс-президентом «Монако» Вадимом Васильевым и сказал ему, что скоро встретимся с его бывшим клубом. Не ошибся! Разумеется, буду рад повидать и живущего в княжестве Васильева, и, конечно, Сашу Головина, с которым долго работал в сборной России», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что первый тур группового этапа Лиги Европы состоится 8 сентября.