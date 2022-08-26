Головин высказался о жеребьёвке Лиги Европы и выделил встречу с Черчесовым

В пятницу в турецкой столице состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы. «Монако» выступит в одном квартете с «Ференцварошем», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». Первый из этих трёх клубов тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Комментарий о результатах жеребьёвки дал полузащитник монегасков Александр Головин.

«Отличная ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьёзные соперники», - высказался Головин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что с прошлого сезона команды, занявшие в группах Лиги Европы первые места, проходят сразу в 1/8 финала турнира. Вторые места оказываются в стыковых играх, где встречаются с командами, выбывшими из Лиги чемпионов. Третьи места понижаются в классе до Лиги конференций.

Александр Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА.