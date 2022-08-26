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Лига Европы

Роналду, Головин и Черчесов узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

 
26 Августа 2022 • 14:35 Комментировать (2)

В пятницу в Стамбуле состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:

Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».

Группа В: «Динамо» К, «Ренн», «Фенербахче», АЕК Ларнака.

Группа С: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК. 

Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион Берлин», «Сент-Жиллуаз».

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония». 

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланн», «Штурм». 

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор». 

Первые матчи группового этапа Лиги Европы пройдут уже очень скоро – 8 сентября.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».

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Комментарии (2)
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ARTUR
26 Августа 2022 в 15:53
Очень ровные группы , всем придется попотеть , и вопрос к автору статьи нафига вы везде суните этого Роналду нужно и не нужно , вот ей Богу задрали уже , перечисляйте тогда всех участников турнира пофамильно кто узнал...
Misha_diablo_football
26 Августа 2022 в 14:53
Нормальные группы сформировались все топовые клубы как говорится в ажуре (по другому и быть не могло), не вижу препятствий для их выхода в следующий раунд...
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