Роналду, Головин и Черчесов узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

В пятницу в Стамбуле состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:
Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».
Группа В: «Динамо» К, «Ренн», «Фенербахче», АЕК Ларнака.
Группа С: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.
Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион Берлин», «Сент-Жиллуаз».
Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланн», «Штурм».
Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».
Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».
Первые матчи группового этапа Лиги Европы пройдут уже очень скоро – 8 сентября.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».
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