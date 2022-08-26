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Лига Европы

«Команда не показала свой максимум»: Черчесов недоволен игрой «Ференцвароша»

 
26 Августа 2022 • 07:05 Комментировать
Шемрок Роверс
1:0
Ференцварош
окончен

Российский специалист Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», высказался о поражении своих подопечных от ирландского «Шемрок Роверс» (0:1) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы хотели одержать победу, но мне показалось, что команда не показала свой максимум. Нужно проанализировать этот матч. Мы должны были играть намного лучше. Конечно, после победы 4:0 не всегда легко найти хороший настрой, однако мне хотелось увидеть лучшую игру от своих футболистов», - передает слова тренера клубная пресс-служба.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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