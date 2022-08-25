«Ференцварош» уступил в Ирландии, но пробился в группу Лиги Европы

«Ференцварош» гостил у ирландского «Шемрок Роверс» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. После 4:0 в первой встрече команда Станислава Черчесова могла играть по счету. Так и случилось, у команд было немного моментов, и мяч в воротах побывал лишь на последних минутах, хозяева вырвали победу (1:0). «Ференцварош» легко вышел в основную сетку Лиги Европы.