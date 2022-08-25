«Ференцварош» уступил в Ирландии, но пробился в группу Лиги Европы

«Ференцварош» гостил у ирландского «Шемрок Роверс» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. После 4:0 в первой встрече команда Станислава Черчесова могла играть по счету. Так и случилось, у команд было немного моментов, и мяч в воротах побывал лишь на последних минутах, хозяева вырвали победу (1:0). «Ференцварош» легко вышел в основную сетку Лиги Европы.
Протокол игры
|(1:0) Лайонс Энди 89'
Маннус Алан • Гэннон Шон • Хор Шон • Грэйс Ли • Финн Ронан 64' ( Грин Аарон ( 64') • Кавана Шон • О'Нил Гари III • Тауэлл Ричард 44' 72' ( Бирн Джек ( 72') • Justin Ferizaj 72' ( Уоттс Дилан ( 72') • Эмаху Айдомо 34' 64' ( Лайонс Энди ( 64') • Фарруджиа Нил
Запасные: Гаффни Рори • Toms Leitis • Пёльс Леон • Клири Дэниел
Богдан Адам • Уинго Генри • Кнустер Матс • Ковачевич Аднан • Чивич Эльдар • Ледуни Аисса • Эсити Андерсон 55' 57' ( Вечеи Балинт ( 57') • Carlos Auzqui 21' 57' ( Marquinhos vi ( 57') • Нгуэн Токмак 70' ( Мерсье Ксавье ( 70') • Траоре Адама VII 78' ( Krisztian Lisztes ( 78') • Ммаэ Райан 71' ( Боли Франк ( 71')
Запасные: Ботка Эндре • Бешич Мухамед • Мергль Сабольч • Kovacs Marcell
25 августа. Стадион "Таллахт" (Дублин).
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