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Лига Европы

«Ференцварош» уступил в Ирландии, но пробился в группу Лиги Европы

 
25 Августа 2022 • 23:52 Комментировать
Шемрок Роверс
1:0
Ференцварош
окончен

«Ференцварош» гостил у ирландского «Шемрок Роверс» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. После 4:0 в первой встрече команда Станислава Черчесова могла играть по счету. Так и случилось, у команд было немного моментов, и мяч в воротах побывал лишь на последних минутах, хозяева вырвали победу (1:0). «Ференцварош» легко вышел в основную сетку Лиги Европы.

Протокол игры 
Шемрок Роверс1:0Ференцварош
(1:0) Лайонс Энди 89'  
Маннус Алан  Гэннон Шон  Хор Шон  Грэйс Ли  Финн Ронан   64' (Грин Аарон (   64' Кавана Шон  О'Нил Гари III  Тауэлл Ричард   44'   72' (Бирн Джек (   72' Justin Ferizaj   72' (Уоттс Дилан (   72' Эмаху Айдомо   34'   64' (Лайонс Энди (   64' Фарруджиа Нил
Запасные: Гаффни Рори  Toms Leitis  Пёльс Леон  Клири Дэниел
Богдан Адам  Уинго Генри  Кнустер Матс  Ковачевич Аднан  Чивич Эльдар  Ледуни Аисса  Эсити Андерсон   55'   57' (Вечеи Балинт (   57' Carlos Auzqui   21'   57' (Marquinhos vi (   57' Нгуэн Токмак   70' (Мерсье Ксавье (   70' Траоре Адама VII   78' (Krisztian Lisztes (   78' Ммаэ Райан   71' (Боли Франк (   71')
Запасные: Ботка Эндре  Бешич Мухамед  Мергль Сабольч  Kovacs Marcell
 25 августа. Стадион "Таллахт" (Дублин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Шемрок Роверс
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окончен Омония 2:0 Гент 4.80 4.00 1.70
окончен после пенальти Шериф 0:0 Пюник
окончен Фенербахче 4:1 Аустрия Вена 1.40 4.90 7.60
окончен Сивасспор 0:2 Мальмё 2.70 3.45 2.60
окончен Шемрок Роверс 1:0 Ференцварош 3.55 3.55 2.07
окончен Хартс 0:1 Цюрих
Идет 121 минута Олимпиакос 1:1 Аполлон
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