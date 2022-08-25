«Шериф» и «Пюник» провели 210 минут без голов и определили сильнейшего лишь в серии пенальти

«Шериф» и «Пюник» провели марафонский матч, чтобы выяснить, кто же отправится на групповую стадию Лиги Европы. Неделю назад соперники сыграли 0:0, а сегодня также не порадовали голами своих болельщиков - нули как после основного, так и дополнительного времени. При этом молдавский клуб был острее, но Давид Юрченко с игры не пропускал.
В серии пенальти «Шериф» все же был сильнее - 3:2.
Протокол игры
Челядник Дмитрий•Renan Guedes•Кики Габи•Раделич Степан•Кпозо Патрик•Бадоло Седрик•Киабу Мусса•Mouhamed Diop• 119'Уаттара Абу 55'81' (Амбри Стив (81') •Атьемвен Айяйи72' (Kay Tejan (72') •Коваль Максим
Запасные: Ботос Яннис-Фивос• 96'Пащенко Александр•Heron•Петро Чарльз
Юрченко Давид•Радески Марьян46' (Luka Juricic (46') •Кочук Евгений80' (Милькович Александр (80') •Коваленко Михаил Вадимович•Carlos Junior291' (Гарегинян Юрий (91') • 95'Отубаньо Юсуф70' (Ненадович Урош (70'•Варга Борис106') •Дашян Артак•Братков Антон•Гонсалес Александр80' (Самбрано Ренсо (80') •Арутюнян Оганес•Вакуленко Сергей 85'
Запасные: Авагян Артур•Бучнев Станислав•Микаэлян Сергей
25 августа. Стадион "Зимбру".
Бан пользователя