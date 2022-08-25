Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Шериф» и «Пюник» провели 210 минут без голов и определили сильнейшего лишь в серии пенальти

 
25 Августа 2022 • 22:57 Комментировать
Шериф
0:0
Пюник
окончен после пенальти

«Шериф» и «Пюник» провели марафонский матч, чтобы выяснить, кто же отправится на групповую стадию Лиги Европы. Неделю назад соперники сыграли 0:0, а сегодня также не порадовали голами своих болельщиков - нули как после основного, так и дополнительного времени. При этом молдавский клуб был острее, но Давид Юрченко с игры не пропускал.

В серии пенальти «Шериф» все же был сильнее - 3:2.

Протокол игры  
Шериф

0:0

(пен. 3:2)

Пюник
Челядник ДмитрийRenan GuedesКики ГабиРаделич СтепанКпозо ПатрикБадоло СедрикКиабу МуссаMouhamed Diop  119'Уаттара Абу  55' 81' (Амбри Стив ( 81') Атьемвен Айяйи 72' (Kay Tejan ( 72') Коваль Максим
Запасные: Ботос Яннис-Фивос  96'Пащенко АлександрHeronПетро Чарльз
Юрченко ДавидРадески Марьян 46' (Luka Juricic ( 46') Кочук Евгений 80' (Милькович Александр ( 80') Коваленко Михаил ВадимовичCarlos Junior2 91' (Гарегинян Юрий ( 91'  95') Отубаньо Юсуф 70' (Ненадович Урош ( 70'Варга Борис 106') Дашян АртакБратков АнтонГонсалес Александр 80' (Самбрано Ренсо ( 80') Арутюнян ОганесВакуленко Сергей  85'
Запасные: Авагян АртурБучнев СтаниславМикаэлян Сергей
25 августа. Стадион "Зимбру".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шериф Пюник
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после доп. времени Жальгирис 3:3 Лудогорец
окончен АЕК Ларнака 3:0 Днепр-1
окончен Силькеборг 1:1 ХИК
окончен Омония 2:0 Гент 4.80 4.00 1.70
окончен после пенальти Шериф 0:0 Пюник
окончен Фенербахче 4:1 Аустрия Вена 1.40 4.90 7.60
окончен Сивасспор 0:2 Мальмё 2.70 3.45 2.60
Идет 52 минута Шемрок Роверс 0:0 Ференцварош 3.55 3.55 2.07
Идет 52 минута Хартс 0:0 Цюрих
Идет 50 минута Олимпиакос 1:0 Аполлон
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
22:57 · Лига Европы
«Шериф» и «Пюник» провели 210 минут без голов и определили сильнейшего лишь в серии пенальти
21:55 · Лига Европы
«Фенербахче» выполнил задачу, разгромив «Аустрию»
21:30 · Лига Европы
«Шэмрок Роверс» - «Ференцварош»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:55 · Лига Европы
«Днепр-1» не смог взять реванш у АЕКа и был разгромлен
19:30 · Лига Европы
«Шериф» - «Пюник»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:48 · Лига Европы
АЕК Ларнака - «Днепр-1»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19 Августа
06:35 · Лига Европы
Черчесов проанализировал разгромную победу «Ференцвароша» в Лиге Европы
18 Августа
22:56 · Лига Европы
«Днепр-1» проиграл первый матч в 2022 году
22:06 · Лига Европы
«Пюник» и «Шериф» провели матч без моментов и с одним ударом в створ
21:29 · Лига Европы
«Ференцварош» растерзал оборону «Шемрок Роверс» и фактически вышел в групповой раунд
20:30 · Лига Европы
«Днепр-1» - АЕК Ларнака: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:30 · Лига Европы
«Пюник» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:00 · Лига Европы
«Ференцварош» - «Шемрок Роверс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
09:58 · Лига Европы
Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»
17 Августа
12:08 · Лига Европы
«Гент» - «Омония»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем