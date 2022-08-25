«Шериф» и «Пюник» провели 210 минут без голов и определили сильнейшего лишь в серии пенальти

«Шериф» и «Пюник» провели марафонский матч, чтобы выяснить, кто же отправится на групповую стадию Лиги Европы. Неделю назад соперники сыграли 0:0, а сегодня также не порадовали голами своих болельщиков - нули как после основного, так и дополнительного времени. При этом молдавский клуб был острее, но Давид Юрченко с игры не пропускал.

В серии пенальти «Шериф» все же был сильнее - 3:2.