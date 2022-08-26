Здесь тоже играют топ-клубы: Анонс жеребьёвки Лиги Европы

В пятницу в Стамбуле состоится жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует мероприятие, знакомя своих читателей во всеми нюансами процедуры.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт в пятницу, 26 августа. Мероприятие состоится в Стамбуле. Старт запланирован на 14:00 по московскому времени. В отличие от жеребьёвки Лиги чемпионов, жеребьёвка Лиги Европы обычно проходит быстрее.

Следить за церемонией жеребьёвки во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Кто участвует

На групповой стадии Лиги Европы выступят 32 команды. Перед жеребьёвкой они были разбиты на 4 корзины. Первое место в первой корзине занимает «Рома» на правах действующего обладателя трофея Лиги конференций. Посев остальных команд определяет их рейтинг.

Состав участников Лиги Европы довольно приличный. Помимо «Ромы», здесь есть такие клубы как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», ПСВ, «Монако», «Бетис» и другие. В общем, второй по рангу клубный турнир континента тоже привлекает внимание.

Напомним, что клубы из Российской премьер-лиги не участвуют в еврокубках в сезоне 2022/2023 из-за санкций УЕФА.

Состав корзин перед жеребьёвкой Лиги Европы

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Рома Фейеноорд Шериф Нант Манчестер Юнайтед ПСВ Бетис ХИК Арсенал Ренн Мидтьюлланд Штурм Лацио Монако Будё-Глимт АЕК Ларнака Брага Реал Сосьедад Ференцроваш Омония Црвена Звезда Карабах Униор Берлин Цюрих Динамо К Мальмё Фрайбург Сент-Жиллуаз Олимпиакос Лудогорец Фенербахче Трабзонспор

Процедура жеребьёвки

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт в классическом формате. Участники процедуры будут распределять команды по группам, переходя от одной корзины к другой. На выходе получится восемь групп, в каждой из которых будет по одному представителю каждой корзины.

По обыкновению при жеребьёвке групповой стадии Лиги Европы существует несколько ограничений:

- команды из одной страны не могут оказаться в одной группе.

- если страна представлена несколькими клубами, они разбиваются на пары.

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Во втором случае разбивка на пары обусловлена главным образом интересами телевидения. Если, например, какую-то из стран представляют команда А и команда Б, то они должны оказаться как бы по разным сторонам: кто-то в группах от А до D, а кто-то в группах от Е до F. В таком случае они будут играть в разное время.

Когда пройдут матчи

В ноябре-декабре нас ждёт чемпионат мира в Катаре. Из-за сдвига мундиаля УЕФА пришлось уплотнить календарь групповых этапов еврокубковых турниров. В Лиге Европы матчи первого тура пройдут 8 сентября, второго – 15 сентября, третьего – 6 октября, четвёртого – 13 октября, пятого – 27 октября, а шестого – 3 ноября.

Жеребьёвка стыковых игр Лиги Европы пройдёт уже 7 ноября.

Подготовил Александр Тихий.