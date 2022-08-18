«Днепр-1» проиграл первый матч в 2022 году

«Днепр-1» проводил первый официальный матч в 2022 году. Соперником украинской команды стал АЕК из Ларнаки. Номинальные гости открыли счет уже на 16-й минуте, после ряда рикошетов в штрафной точно пробил Омри Альтман. Достаточно быстро мяч снова оказался в сетке ворот «Днепра», Хрвое Миличевич наказал голкипера за ошибку на выходе, в итоге в протокол это взятие ворот внесено как автогол Александра Сватка.
После перерыва вышедший на замену Артём Громов проверил на прочность перекладину, а у соперника Адм Дьюрчо также попал в каркас ворот. В самой концовке Сваток исправился и воплотил в гол подачу с углового - 1:2, и не всё ещё потеряно.
Протокол игры
|16'Альтман Омри (0:1)
|29'Сваток Александр (0:2)
|(1:2) Сваток Александр90'
Тумбас Йоакейм•Росалес Роберто•Миличевич Хрвое•Микель Гонсалес•Энглезу Никос•Ойер Санхурхо•Густаву Луиш• 62'Альтман Омри•Фараж Имад•Лопеш Рафаэл•Дьюрчо Адам
18 августа. Стадион "Днепр-Арена" (Днепропетровск).
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