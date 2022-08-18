«Днепр-1» проиграл первый матч в 2022 году

«Днепр-1» проводил первый официальный матч в 2022 году. Соперником украинской команды стал АЕК из Ларнаки. Номинальные гости открыли счет уже на 16-й минуте, после ряда рикошетов в штрафной точно пробил Омри Альтман. Достаточно быстро мяч снова оказался в сетке ворот «Днепра», Хрвое Миличевич наказал голкипера за ошибку на выходе, в итоге в протокол это взятие ворот внесено как автогол Александра Сватка.

После перерыва вышедший на замену Артём Громов проверил на прочность перекладину, а у соперника Адм Дьюрчо также попал в каркас ворот. В самой концовке Сваток исправился и воплотил в гол подачу с углового - 1:2, и не всё ещё потеряно.