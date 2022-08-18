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«Днепр-1» проиграл первый матч в 2022 году

 
18 Августа 2022 • 22:56 Комментировать
Днепр-1
1:2
АЕК Ларнака
окончен

«Днепр-1» проводил первый официальный матч в 2022 году. Соперником украинской команды стал АЕК из Ларнаки. Номинальные гости открыли счет уже на 16-й минуте, после ряда рикошетов в штрафной точно пробил Омри Альтман. Достаточно быстро мяч снова оказался в сетке ворот «Днепра», Хрвое Миличевич наказал голкипера за ошибку на выходе, в итоге в протокол это взятие ворот внесено как автогол Александра Сватка.

После перерыва вышедший на замену Артём Громов проверил на прочность перекладину, а у соперника Адм Дьюрчо также попал в каркас ворот. В самой концовке Сваток исправился и воплотил в гол подачу с углового - 1:2, и не всё ещё потеряно.

Протокол игры  
Днепр-11:2АЕК Ларнака
  16'Альтман Омри (0:1)
  29'Сваток Александр (0:2)
(1:2) Сваток Александр90'  
Max WalefТанчик ВладимирАдамюк ВладимирСваток АлександрGabriel Dal Toe BusanelloКогут Игорь 46' (Громов Артём ( 46') Eduard Sarapiy  63'Emiliano PuritaПихалёнок АлександрБланко ДомингоДовбик Артём
Запасные: Юрчук ВалерийНазаренко АлександрБабенко РусланРыбак ВладиславЛогинов Сергей
Тумбас ЙоакеймРосалес РобертоМиличевич ХрвоеМикель ГонсалесЭнглезу НикосОйер СанхурхоГуставу Луиш  62'Альтман ОмриФараж ИмадЛопеш РафаэлДьюрчо Адам
Запасные: Пирич КенанHenry Bates AndreouКасас ИсмаэльGiorgos NaoumVictor OlatunjiJose RomoТричковски ИванКипрос ХристофоруБруну ГамаМамас Рафаил
18 августа. Стадион "Днепр-Арена" (Днепропетровск).

 

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АЕК Ларнака Днепр-1
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окончен Аполлон 1:1 Олимпиакос
окончен Пюник 0:0 Шериф
окончен Лудогорец 1:0 Жальгирис
окончен Днепр-1 1:2 АЕК Ларнака
Идет 85 минута Гент 0:2 Омония 1.30 5.40 9.50
Идет 48 минута Аустрия Вена 0:1 Фенербахче 3.65 3.60 2.02
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