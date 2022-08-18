«Пюник» и «Шериф» провели матч без моментов и с одним ударом в створ

«Пюник» и «Шериф» оспаривают право сыграть на групповой стадии Лиги Европы. Первая игра этой пары не оправдала ожиданий болельщиков. Хозяева поля почаще били по воротам, но лишь раз попали в створ. В целом за 90 минут ни одного опасного момента, так что голы переносятся на ответный поединок, где все решится.