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Лига Европы

«Пюник» и «Шериф» провели матч без моментов и с одним ударом в створ

 
18 Августа 2022 • 22:06 Комментировать
Пюник
0:0
Шериф
окончен

«Пюник» и «Шериф» оспаривают право сыграть на групповой стадии Лиги Европы. Первая игра этой пары не оправдала ожиданий болельщиков. Хозяева поля почаще били по воротам, но лишь раз попали в створ. В целом за 90 минут ни одного опасного момента, так что голы переносятся на ответный поединок, где все решится.

Протокол игры  
Пюник0:0Шериф
Юрченко ДавидКочук ЕвгенийБратков Антон  51'Дашян АртакАрутюнян Оганес 61' (Радески Марьян ( 61') Вакуленко СергейОтубаньо Юсуф 61' (Самбрано Ренсо ( 61') Luka Juricic 73' (Ненадович Урош ( 73') Carlos Junior2Гонсалес АлександрГайич Зоран 44' (Коваленко Михаил Вадимович ( 44')
Запасные: Авагян АртурГарегинян ЮрийNemanja Mladenovic2Бучнев СтаниславВарга БорисМилькович АлександрМикаэлян Сергей
Челядник ДмитрийRenan Guedes  31'Кики ГабиHeronКпозо ПатрикБадоло СедрикКиабу МуссаMouhamed DiopУаттара Абу 72' (Атьемвен Айяйи ( 72') Kay TejanКоваль Максим
Запасные: Амбри СтивБотос Яннис-ФивосПащенко АлександрПетро Чарльз
18 августа. Стадион "Республиканский стадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Пюник
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окончен Ференцварош 4:0 Шемрок Роверс 1.43 4.50 8.00
окончен Цюрих 2:1 Хартс
окончен Мальмё 3:1 Сивасспор 1.65 3.85 5.50
окончен Аполлон 1:1 Олимпиакос
окончен Пюник 0:0 Шериф
окончен Лудогорец 1:0 Жальгирис
окончен Днепр-1 1:2 АЕК Ларнака
Идет 85 минута Гент 0:2 Омония 1.30 5.40 9.50
Идет 48 минута Аустрия Вена 0:1 Фенербахче 3.65 3.60 2.02
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