«Пюник» и «Шериф» провели матч без моментов и с одним ударом в створ

«Пюник» и «Шериф» оспаривают право сыграть на групповой стадии Лиги Европы. Первая игра этой пары не оправдала ожиданий болельщиков. Хозяева поля почаще били по воротам, но лишь раз попали в створ. В целом за 90 минут ни одного опасного момента, так что голы переносятся на ответный поединок, где все решится.
Протокол игры
Юрченко Давид•Кочук Евгений•Братков Антон• 51'Дашян Артак•Арутюнян Оганес61' (Радески Марьян (61') •Вакуленко Сергей•Отубаньо Юсуф61' (Самбрано Ренсо (61') •Luka Juricic73' (Ненадович Урош (73') •Carlos Junior2•Гонсалес Александр•Гайич Зоран44' (Коваленко Михаил Вадимович (44')
18 августа. Стадион "Республиканский стадион".
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