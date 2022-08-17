Молдавский «Шериф» усилил вратарскую линию, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ряды команды из Тирасполя пополнил 29-летний украинский голкипер Максим Коваль.

«Давно хотел вернуться в Европу. «Шериф» - отличный вариант, это очень титулованный клуб в своей стране. Поэтому понимаю, в какую команду я перешел. Хочу стать частью новых достижений «Шерифа», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что последние четыре года Максим выступал в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Фатех». До этого он долгое время играл на родине за киевское «Динамо».