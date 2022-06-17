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Лига Европы

Игнатов рассказал об эмоциях в матче против «Наполи»

17 Июня 2022 • 15:48 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вспомнил матч Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

Игнатов сказал в интервью «Коммент.Шоу», что изначально никакого волнения не было, просто все были настроены и верили в победу, но когда позвал тренер для выхода на поле со скамейки запасных, было ощущение, как будто находишься где-то в космосе, но освоился, когда уже забил.  

«Спартак» в минувшем розыгрыше Лиги Европы дважды смог одолеть итальянский «Наполи» со счетом 3:2 и 2:1. «Красно-белые» заняли первое место в своей группе, набрав 10 очков в 6 играх. Помимо «Наполи», в группе еще играли «Легия» и «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Михаил Игнатов
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