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Лига Европы

Игнатов: Считаю, я сильно прибавил

30 Мая 2022 • 19:58 Комментировать 
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал игру команды в Лиге Европы.

«Несмотря на все неудачи в чемпионате, мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, хорошо выступили в группе. Жалко, что не удалось сыграть, но что поделать», — цитирует Игнатова «Чемпионат».

Футболист выразил надежду на то, что совсем скоро Россию вернут к участию в европейских турнирах. Помимо этого, он отметил, что очень сильно прибавил по ходу этого сезона, прежде всего, в ментальном плане.

Михаил Игнатов в минувшем сезоне принял участие в 35 встречах, забил один мяч и сделал пять голевых передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы РПЛ Михаил Игнатов
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