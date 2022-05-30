Игнатов: Считаю, я сильно прибавил

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал игру команды в Лиге Европы.

«Несмотря на все неудачи в чемпионате, мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, хорошо выступили в группе. Жалко, что не удалось сыграть, но что поделать», — цитирует Игнатова «Чемпионат».

Футболист выразил надежду на то, что совсем скоро Россию вернут к участию в европейских турнирах. Помимо этого, он отметил, что очень сильно прибавил по ходу этого сезона, прежде всего, в ментальном плане.

Михаил Игнатов в минувшем сезоне принял участие в 35 встречах, забил один мяч и сделал пять голевых передач во всех турнирах.