Ребров: «Спартак» удачно выступил в Лиге Европы из-за того, что не я был на воротах

Технический координатор и экс-вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал успешное выступление команды в Лиге Европы.

Ребров написал в своем телеграм-канале, что все испытали кайф, когда смогли выиграть группу турнира, в которой находились «Лестер», «Наполи» и «Легия».

По мнению бывшего вратаря команды, успех выступления в Лиги Европы пришел потому, что ворота команды защищал не он. Печально, что не удалось продолжить путь, но при этом, команда ушла непобежденной.

«Спартак» был исключен из участия в 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с «РБ Лейпцигом» из-за отстранения УЕФА всех российских клубов от еврокубков.