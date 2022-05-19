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Лига Европы

Ребров: «Спартак» удачно выступил в Лиге Европы из-за того, что не я был на воротах

19 Мая 2022 • 21:45 Комментировать

Технический координатор и экс-вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал успешное выступление команды в Лиге Европы.

Ребров написал в своем телеграм-канале, что все испытали кайф, когда смогли выиграть группу турнира, в которой находились «Лестер», «Наполи» и «Легия».

По мнению бывшего вратаря команды, успех выступления в Лиги Европы пришел потому, что ворота команды защищал не он. Печально, что не удалось продолжить путь, но при этом, команда ушла непобежденной.

«Спартак» был исключен из участия в 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с «РБ Лейпцигом» из-за отстранения УЕФА всех российских клубов от еврокубков.

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Спартак Москва Лига Европы Артём Ребров
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