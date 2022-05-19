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Лига Европы

Селихов - лучший голкипер Лиги Европы по отбитым пенальти

19 Мая 2022 • 07:38 Комментировать

Подошел к завершению очередной розыгрыш Лиги Европы, по итогам которого российский вратарь Александр Селихов, выступающий за московский «Спартак», стал лучшим по количеству отбитых пенальти с игры.

Голкипер «красно-белых» стал единственным, кто отразил больше одного 11-метрового по ходу сезона. Он парировал удары с точки в матчах против английского «Лестера» и польской «Легии».

Добавим, что триумфатором Лиги Европы стал франкфуртский «Айнтрахт», который в решающем поединке турнира одолел шотландский «Глазго Рейнджерс». Игровое время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти немцы оказались точнее – 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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