Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением по поводу еврокубковых матчей прошедших в четверг.



- Есть ли неожиданности в результатах еврокубковых матчей, которые прошли в четверг?



- Если говорить о Кубке Конференций, я рассчитывал, что «Марсель» добьется победы. Он мастеровитее, агрессивнее. А так все ровно. Команды одерживали победы исходя из большего желания, вклада энергии и сил. Это не значит, что победившие клубы были сильнее изначально. Но так виделось по тому, как они себя проявляли в первых матчах. Картина нарисовалась такая, что «Рома» сильнее, мощнее и имеет более квалифицированных футболистов, чем соперник. В общем, мое понимание о том, как все должно было сложиться в полуфиналах, оправдалось.



- А если говорить о Лиге Европы?



- «Лейпциг» в целом играл получше, чем соперник, был динамичнее, имел больше моментов. Поэтому я считаю, что «Рейнджерс» немного подфартило. Удача была на его стороне. Надо занести в пассив «Лейпцигу» то, что он не реализовывал моменты, которые должны реализовывать футболисты, претендующие на финал турнира.



- А что касается пары «Айнтрахт» - «Вест Хэм»?



- «Айнтрахт» дома играл лучше. Он имел преимущество. Но я думал, что англичане все-таки не упустят финал, сделают выводы. Они у себя в чемпионате в каждом туре играют с сильными командами. В таких матчах надо проявлять максимум усилий, доставать ресурсы, поднимать скорости. Вот я и думал, что они внесут коррективы и добьются выхода в финал. Но в футболе важен последний штрих, когда надо поставить жирную точку – забить гол, отдать пас. Здесь у англичан не все получалось.



- У «Лейпцига» вообще сейчас дела не очень хорошо: после проигрыша в Менхенгладбахе команда вылетела из лигочемпионской четверки, а теперь и из Лиги Европы. Получается, у Тедеско не будет европейского трофея.



- Меня это не разочаровало, а только подтвердило мое восприятие Тедеско, как специалиста. Мне он не нравился своим подходом к собственному позиционированию перед болельщиками. Мне импонирует солидность тренера, твердая поступь мужчины. А это детский подход, желание потрафить игрокам и болельщикам: тут обнял, там поцеловал, куда-то побежал. Это наносное, картинное. Не знаю, какой это тренер. Чтобы это понять, надо вникать в ежедневный процесс его работы на тренировках. Или увидеть результат. Может, наставник вообще не ходит на тренировки, говорит слова перед матчами и они так влияют на игроков, что те выполняют все его требования. А когда нет хороших результатов, да и поведение такое, как у Тедеско, это другое. Он, наверное, мог с «Лейпцигом» добиться более существенных результатов.



- «Лейпциг» и до Тедеско участвовал в Лиге чемпионов несколько лет. Нет ощущение, что Тедеско просто переоценили?



- Не могу сказать, была ли недооценка. Был у «Спартака» Эмери и мы все время говорили, что он плохой, но оказалось, что именно в «Спартаке» были все проблемы: игроки вели себя не так, не помогали работать другие сотрудники клуба. Поэтому мы не увидели результата. А в случае с Тедеско он что у нас, что за границей работает без высоких достижений. Это обыкновенный тренер, которому подфартило получить работу в «Лейпциге», после «Спартака». И у нас он не дал хорошего результата, который все хотели видеть, и в немецком клубе тоже. Пусть покопается в себе.



- Что думаете о финальной паре Лиги Европы «Рейнджерс» - «Айнтрахт»?



- Эти команды соответствуют финалу. Но немцы выглядят предпочтительнее. Они мне понравились своей волей, скоростями и пониманием того, что необходимо делать. Плюс у них было умение и желание воплощать идеи в жизнь.



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- Какой вам нравится футбол: немецкий или шотландский, с уклоном на английскую манеру?



- Шотландский футбол я мало знаю. Немецкий смотрю постоянно, особенно матчи лидеров. Мне немецкий футбол ближе с точки зрения понимания деталей, нюансов игры.



- На чьей стороне будут ваши симпатии?



- Буду болеть в финале за «Айнтрахт».



Елена Григорьевская