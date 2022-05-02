Борис Игнатьев - об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отстранение отечественных клубов от еврокубков на сезон 2022/23.

Игнатьев, как и большинство других экспертов отметил, что ожидал иного решения после того, как Чеферин заявил о том, что российские спортсмены не виноваты в том, что происходит.

«Появился луч света в темном царстве», – рассказал Игнатьев в интервью Sport24 – «а оказалось, что Чеферин не понимает ничего и далек от своего поста. Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю».

Отметим, что помимо отстранения российских клубов от участия в еврокубках, под бан УЕФА попала и сборная России в Лиге наций. При этом остаётся открытым вопрос, связанный с участием национальной команды в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года.