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Борис Игнатьев - об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю»

02 Мая 2022 • 21:05 Комментировать
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отстранение отечественных клубов от еврокубков на сезон 2022/23.

Игнатьев, как и большинство других экспертов отметил, что ожидал иного решения после того, как Чеферин заявил о том, что российские спортсмены не виноваты в том, что происходит.

«Появился луч света в темном царстве», – рассказал Игнатьев в интервью Sport24 – «а оказалось, что Чеферин не понимает ничего и далек от своего поста. Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю».

Отметим, что помимо отстранения российских клубов от участия в еврокубках, под бан УЕФА попала и сборная России в Лиге наций. При этом остаётся открытым вопрос, связанный с участием национальной команды в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Александер Чеферин
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