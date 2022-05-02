Шмурнов на примере «Спартака» объяснил, почему говорит о политике

Бывший комментатор телеканала «Матч ТВ» и болельщик «Спартака» Александр Шмурнов ответил на вопрос о том, почему он делает политические заявления.

«Тех, кто просил не говорить о политике, хочу спросить: «Как «Спартак» сыграл с «Лейпцигом»?» Я что-то упустил…», – написал Шмурнов в твиттере.

Стоит отметить, что «Спартак», вышедший в 1/8 финала Лиги Европы, получил право сыграть матч против «РБ Лейпцига», возглавляемого Тедеско, но был лишён этой возможности после того, как УЕФА отстранил все российские команды от участия в еврокубках.