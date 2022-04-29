Камада - лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник немецкого «Айнтрахта» Даити Камада признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

25-летний японский полузащитник победил в голосовании болельщиков и стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Второе место занял полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу, третьим стал защитник «РБ Лейпцига» Марсель Хальстенберг.

Даити Камада в этом сезоне принял участие 41 матче, забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

«Айнтрахт» одержал победу в первой игре над английским «Вест Хэмом» в полуфинале Лиги Европы (2:1). Победный гол забил Камада на 54-й минуте встречи.