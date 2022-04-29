По два футболиста из «Лейпцига» и «Айнтрахта» претендуют на приз игроку недели в Лиге Европы

Представители УЕФА назвали четырёх футболистов, которые претендуют на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на награду претендуют по два футболиста из «Лейпцига» и «Айнтрахта». Приз могут получить Анхелиньо и Марсель Хальстенберг из «Лейпцига», а также Даити Камада или Джибриль Соу из франкфуртского «Айнтрахта». Напомним, что обе немецкие команды одержали победы.

«Лейпциг» минимально переиграл шотландский «Рейнджерс» со счётом 1:0, а «Айнтрахт» сумел обыграть лондонский «Вест Хэм» со счётом 2:1.