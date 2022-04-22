Смородская отреагировала на слова Соболева

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, который сказал, что они выиграли бы Лигу Европы.

«Думаю, что «Спартак» бы не прошел «Лейпциг». «Лейпциг» сейчас на коне. Футболистам «Спартака» самим в это хочется верить, поэтому так и говорят», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» должен был стать победителем Лиги Европы в этом сезоне, но клуб был дисквалифицирован из-за политической ситуации. Напомним, москвичи заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».