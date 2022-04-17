Хави: «Барселона» не изменит собственной философии игры после поражения в Лиге Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз прокомментировал вылет из Лиги Европы и дал понять, что философия игры команды после поражения в турнире не изменится.

«Играя в таком стиле, мы выиграли Лигу чемпионов 5 раз. Его создал и интегрировал Йохан Круифф. Этот стиль полностью оправдал себя и принес свои плоды.

Наша задача — продолжать прогрессировать и работать. Мы верим в нашу игру. Попытаемся исправить ошибки. Не поменяем философию игры после поражения в турнире либо одной игре» — сказал Хави изданию Goal.