Футболист «Айнтрахта»: «Мы убили «Барселону»

Полузащитник «Айнтрахта» Кристиян Якич высказался о победе клуба над «Барселоной» в Лиге Европы в рамках 1/4 финала.

«Верил, что победим. Нам все равно, каким статусом обладает соперник. Мы сломали их еще в первом матче. Тогда выиграть не удалось, но мы двигались в правильном направлении.

Были уверены, что в ответной встрече нанесем такой же удар. Не ожидали, что будем выигрывать со счетом 3:0, причем у нас еще были очень опасные моменты. Мы убили «Барселону» с тактической точки зрения» — сказал футболист изданию Sportske Novosti.