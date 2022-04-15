Кофрие: Исключение «Спартака» из Лиги Европы очень огорчило

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился с журналистами своим мнением по поводу исключения московской команды из Лиги Европы.

Кофрие сказал клубной пресс-службе, что его очень огорчило исключение «красно-белых» из еврокубков. Бельгиец отметил, что спартаковцы очень здорово проявили себя в группе и с нетерпением ждали плей-офф, но все решилось не на футбольном поле, а в кабинетах.

Напомним, что из-за ситуации на Украине представители УЕФА решили исключить российские команды из еврокубков. В 1/8 финала «Спартак» должен был сыграть с «Лейпцигом».