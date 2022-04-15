Форвард «Лиона»: «Вест Хэм» сыграл очень солидно

Камерунский нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби оценил игру «Вест Хэма» в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы.

Карл сказал, что у французской команды были моменты в начале матча, но подвела реализация. Камерунец отметил, что «молотобойцы» сыграли очень солидно. Форвард добавил, что «Вест Хэм» здорово оборонялся и заслуженно добился успеха.

Напомним, что в ответном матче подопечные Дэвида Мойеса разгромили «Лион» со счётом 3:0 и добыли путёвку в полуфинал Лиги Европы, где «Вест Хэм» сыграет с «Айнтрахтом».