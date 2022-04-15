Два экс-тренера «Спартака» вышли в полуфиналы еврокубков

Два бывших тренера московского «Спартака» сумели в этом сезоне пробиться в полуфиналы еврокубков.

Испанский экс-наставник «красно-белых» Унаи Эмери вместе с «Вильярреалом» сенсационно прошёл в полуфинал Лиги чемпионов. По пути «жёлтая субмарина» разобралась с туринским «Ювентусом» и «Баварией». Ещё один бывший тренер «Спартака», а именно Доменико Тедеско, вышел с «Лейпцигом» в полуфинал Лиги Европы.

Напомним, что Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году, а Тедеско тренировал спартаковцев с 2019 по 2021 год.