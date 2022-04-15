Стали известны футболисты, претендующие на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы

Представители УЕФА определились с игроками, которые претендуют на награду лучшему футболисту по итогам недели в Лиге Европы.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на приз претендуют четыре футболиста. Награду могут получить полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, оформивший дубль в поединке с «Аталантой» полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку, защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье и Крэйг Доусон из «Вест Хэма».

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы «Лейпциг» сыграет с «Рейнджерсом», а «Вест Хэм» сразиться с «Айнтрахтом».