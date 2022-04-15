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Лига Европы

«Глазго Рейнджерс» впервые с 1967-го года выиграл матч еврокубка в дополнительное время

15 Апреля 2022 • 01:11 Комментировать
Глазго Рейнджерс
3:1
Брага
окончен после доп. времени

«Глазго Рейнджерс» впервые за долгое время демонстрирует очень убедительные результаты в европейских турнирах - после победы над «Брагой» шотландский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы. Одолеть тертых в кубковых баталиях «оружейников» удалось лишь в дополнительное время. На 101-й минуте Кемар Руф забил мяч, который в итоге вывел его команду дальше.

Это был первый с 1967-го года случай, когда «Глазго Рейнджерс» выиграл в овертайме в матче европейского турнира, тогда это случилось против «Кельна». А выступал в составе «Глазго Рейнджерс» в том матче не кто иной, как сэр Алекс Фергюсон...

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Евро-Футбол.Ру,
Брага Глазго Рейнджерс
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окончен Аталанта 0:2 РБ Лейпциг
окончен Барселона 2:3 Айнтрахт Фр 1.37 5.40 9.00
окончен после доп. времени Глазго Рейнджерс 3:1 Брага 1.97 3.55 3.80
окончен Лион 0:3 Вест Хэм 2.25 3.45 3.15
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