«Глазго Рейнджерс» впервые с 1967-го года выиграл матч еврокубка в дополнительное время

«Глазго Рейнджерс» впервые за долгое время демонстрирует очень убедительные результаты в европейских турнирах - после победы над «Брагой» шотландский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы. Одолеть тертых в кубковых баталиях «оружейников» удалось лишь в дополнительное время. На 101-й минуте Кемар Руф забил мяч, который в итоге вывел его команду дальше.

Это был первый с 1967-го года случай, когда «Глазго Рейнджерс» выиграл в овертайме в матче европейского турнира, тогда это случилось против «Кельна». А выступал в составе «Глазго Рейнджерс» в том матче не кто иной, как сэр Алекс Фергюсон...