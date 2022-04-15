Боуэн: «Мой гол всё решил»

«Вест Хэм» делает большие успехи на европейской арене, оставил не у дел гегемона Лиги Европы «Севилью», а вслед за ней и «Лион». Теперь «молотобойцы» впервые с 1976-го года сыграют в полуфинале европейского турнира, тогда это был Кубок Кубков, сейчас - Лига Европы. Нападающий Джаррод Боуэн считает, что именно его гол, третий в матче, стал самым важным - он окончательно избавил «Лион» от иллюзий, что ход игры еще можно изменить:

- Забив дважды в первом тайме, мы знали, что начало второй половины игры будет сложным. Они пытались вернуться в игру, мы защищались, но у нас появилось пространство, и я использовал его, - цитирует Боуэна BT Sport.