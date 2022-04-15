Наставник «Вест Хэма» доволен прогрессом команды, выведшим её в полуфинал Лиги Европы

«Вест Хэм» делает большие успехи на европейской арене, оставил не у дел гегемона Лиги Европы «Севилью», «молотобойцы» уничтожили также и «Лион», забив в его ворота три безответных мяча. Наставник клуба Дэвид Мйоес приятно удивлен прогрессом команды в последние два года. В последний раз «Вест Хэм» играл в полуфинале европейского турнира в 1976-м году.

- Я очень горжусь игроками. Особенно первым матчем, когда мы играли вдесятером, но все равно не сдались. Отличный командный дух. Так и строятся результаты. Два года назад мы боролись за место в высшей лиге, едва спаслись, а сейчас мы в полуфинале большого европейского турнира, - цитирует Мойеса BT Sport.