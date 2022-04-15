«Глазго Рейнджерс» додавил «Брагу»

Португальская «Брага», которая, как и «Севилья», традиционно делала очень большую ставку на Лигу Европы, покидает турнир.

Это случилось после драматичного поражения от «Глазго Рейнджерс» - португальцы заканчивали матч вдевятером, да и в целом, в полном составе отыграли только первые сорок минут матча. Им удалось чудом перевести матч в овертайм, но там «Глазго» выглядел куда напористее и в итоге взял свое.