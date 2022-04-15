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Лига Европы

«Глазго Рейнджерс» додавил «Брагу»

15 Апреля 2022 • 00:46 Комментировать
Глазго Рейнджерс
3:1
Брага
окончен после доп. времени

Португальская «Брага», которая, как и «Севилья», традиционно делала очень большую ставку на Лигу Европы, покидает турнир.

Это случилось после драматичного поражения от «Глазго Рейнджерс» - португальцы заканчивали матч вдевятером, да и в целом, в полном составе отыграли только первые сорок минут матча. Им удалось чудом перевести матч в овертайм, но там «Глазго» выглядел куда напористее и в итоге взял свое.

Протокол игры  
Глазго Рейнджерс 3:1Брага
(1:0) Тавернье Джеймс2'   
(2:0) Тавернье Джеймс44'   
  83'Карму Давид (2:1)
(3:1) Руф Кемар101'   
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон КоннорУгелумба КэлвинБаришич Борна  90' (Балогун Леон (  90') Джек Райан  80' (Камара Глен (  80') Ландстрем ДжонАрибо Джо  106' (Сакала Фэшн (  106') Ремзи Аарон  80' (Райт Скотт (  80') Кент РайанРуф Кемар   85'  106' (Арфилд Скотт (  106')
Запасные: Сэндс ДжеймсДиалло АмадДэвис СтивенМаккрори РоббиКинг ЛеонЛоури АлексМаклафилин Джон
Матеус ЛимаСильва ФабианоПаулу ОливейраКарму Давид  118' (Фале Мигел (  118') Тормена Витор   42'Али Мохамед Альмоатасембеллах  100' (Минейро Лукас (  100') Орта Андре   96'  46' (Моура Франсишку (  46') Каштру Андре  106' (Горби Жан-Батист (  106') Орта Рикарду   100'Гомес Родриго II  61' (Оливейра Витор (  61') Руис Абель  61' (Медейруш Юри (  61'   105'   105')
Запасные: Коуто ЯнКоуто БернардоЛейте ДиогуБута ЛеонардуМагальяйнш ТьягуРодригеш Бруну
14 апреля. Стадион "Айброкс".

 

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окончен Аталанта 0:2 РБ Лейпциг
окончен Барселона 2:3 Айнтрахт Фр 1.37 5.40 9.00
окончен после доп. времени Глазго Рейнджерс 3:1 Брага 1.97 3.55 3.80
окончен Лион 0:3 Вест Хэм 2.25 3.45 3.15
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