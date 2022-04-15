«Глазго Рейнджерс» додавил «Брагу»

Португальская «Брага», которая, как и «Севилья», традиционно делала очень большую ставку на Лигу Европы, покидает турнир.
Это случилось после драматичного поражения от «Глазго Рейнджерс» - португальцы заканчивали матч вдевятером, да и в целом, в полном составе отыграли только первые сорок минут матча. Им удалось чудом перевести матч в овертайм, но там «Глазго» выглядел куда напористее и в итоге взял свое.
Протокол игры
|(1:0) Тавернье Джеймс2'
|(2:0) Тавернье Джеймс44'
|83'Карму Давид (2:1)
|(3:1) Руф Кемар101'
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Угелумба Кэлвин•Баришич Борна 90' (Балогун Леон ( 90') •Джек Райан 80' (Камара Глен ( 80') •Ландстрем Джон•Арибо Джо 106' (Сакала Фэшн ( 106') •Ремзи Аарон 80' (Райт Скотт ( 80') •Кент Райан•Руф Кемар 85' 106' (Арфилд Скотт ( 106')
Матеус Лима•Сильва Фабиано•Паулу Оливейра•Карму Давид 118' (Фале Мигел ( 118') •Тормена Витор • 42'Али Мохамед Альмоатасембеллах 100' (Минейро Лукас ( 100') •Орта Андре 96' 46' (Моура Франсишку ( 46') •Каштру Андре 106' (Горби Жан-Батист ( 106') •Орта Рикарду • 100'Гомес Родриго II 61' (Оливейра Витор ( 61') •Руис Абель 61' (Медейруш Юри ( 61' 105' ) 105'
14 апреля. Стадион "Айброкс".