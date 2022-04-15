«Вест Хэм» сыграет в полуфинале еврокубка впервые почти за полвека

Английский «Вест Хэм» обыграл французский «Лион» в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы с общим счётом 4:1.

«Молотобойцам» покорилось историческое достижение: впервые за 46 лет они добрались до полуфинала одного из еврокубковых соревнований. В 1976 году лондонский коллектив дошёл до полуфинала Кубка обладателей кубков, где одолел франкфуртский «Айнтрахт» – 4:3 по сумме двух встреч. В финале «Вест Хэм» уступил бельгийскому «Андерлехту» (2:4).

Любопытно, что соперником «Вест Хэма» по полуфиналу нынешней Лиги Европы, как и 46 лет назад в Кубке обладателей кубков, стал «Айнтрахт» из Франкфурта. Немецкая команда в рамках 1/4 финала переиграла «Барселону».