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Лига Европы

«Вест Хэм» сыграет в полуфинале еврокубка впервые почти за полвека

15 Апреля 2022 • 00:22 Комментировать
Лион
0:3
Вест Хэм
окончен

Английский «Вест Хэм» обыграл французский «Лион» в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы с общим счётом 4:1.

«Молотобойцам» покорилось историческое достижение: впервые за 46 лет они добрались до полуфинала одного из еврокубковых соревнований. В 1976 году лондонский коллектив дошёл до полуфинала Кубка обладателей кубков, где одолел франкфуртский «Айнтрахт» – 4:3 по сумме двух встреч. В финале «Вест Хэм» уступил бельгийскому «Андерлехту» (2:4).

Любопытно, что соперником «Вест Хэма» по полуфиналу нынешней Лиги Европы, как и 46 лет назад в Кубке обладателей кубков, стал «Айнтрахт» из Франкфурта. Немецкая команда в рамках 1/4 финала переиграла «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт
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окончен Барселона 2:3 Айнтрахт Фр 1.37 5.40 9.00
окончен после доп. времени Глазго Рейнджерс 3:1 Брага 1.97 3.55 3.80
окончен Лион 0:3 Вест Хэм 2.25 3.45 3.15
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