«Вест Хэм» крупно переиграл в гостях «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Английский «Вест Хэм» продолжает свое триумфальное шествие по Лиге Европы - выбив из турнира «Севилью», теперь «молотобойцы» сделали то же самое с «Лионом».
Все решилось в конце первого тайма, когда «Вест Хэм» забил два мяча кряду, ну а в начале второй половины игры Джаррод Боуэн добавил и третий, после чего все закончилось для французов.
Протокол игры
|38'Доусон Крэйг (0:1)
|44'Райс Деклан (0:2)
|48'Боуэн Джаррод (0:3)
Поллерсбек Юлиан•Гюсто Мало•Денайер Джейсон 89' (Рен-Аделед Жефф ( 89') •Люкеба Кастелло•Эмерсон Палмиери•Мендес Тьяго•Н'Домбеле Тангай 46' (Тете ( 46') •Февр Ромен 46' (Пакета Лукас ( 46') •Ауа Уссем 71' (Баркола Бредли ( 71' ) • 84'Экамби Карл Токо•Дембеле Мусса II
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Доусон Крэйг•Диоп Исса • 22'Джонсон Бен•Соучек Томаш•Райс Деклан 90' (Бенрахма Саид ( 90') •Боуэн Джаррод•Лансини Мануэль 77' (Ноубл Марк ( 77') •Форнальс Пабло • 85'Антонио Майкл 84' (Ярмоленко Андрей ( 84')
14 апреля. Стадион "Гроупама Арена".