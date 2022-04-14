«Вест Хэм» крупно переиграл в гостях «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Английский «Вест Хэм» продолжает свое триумфальное шествие по Лиге Европы - выбив из турнира «Севилью», теперь «молотобойцы» сделали то же самое с «Лионом».

Все решилось в конце первого тайма, когда «Вест Хэм» забил два мяча кряду, ну а в начале второй половины игры Джаррод Боуэн добавил и третий, после чего все закончилось для французов.