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Лига Европы

«Вест Хэм» крупно переиграл в гостях «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

14 Апреля 2022 • 23:59 Комментировать (2)
Лион
0:3
Вест Хэм
окончен

Английский «Вест Хэм» продолжает свое триумфальное шествие по Лиге Европы - выбив из турнира «Севилью», теперь «молотобойцы» сделали то же самое с «Лионом».

Все решилось в конце первого тайма, когда «Вест Хэм» забил два мяча кряду, ну а в начале второй половины игры Джаррод Боуэн добавил и третий, после чего все закончилось для французов. 

Протокол игры  
Лион 0:3Вест Хэм
  38'Доусон Крэйг (0:1)
  44'Райс Деклан (0:2)
  48'Боуэн Джаррод (0:3)
Поллерсбек ЮлианГюсто МалоДенайер Джейсон  89' (Рен-Аделед Жефф (  89') Люкеба КастеллоЭмерсон ПалмиериМендес ТьягоН'Домбеле Тангай  46' (Тете (  46') Февр Ромен  46' (Пакета Лукас (  46') Ауа Уссем  71' (Баркола Бредли (  71'   84') Экамби Карл ТокоДембеле Мусса II
Запасные: Кейта ХабибБоннви КейнКадевере ТиноДа Сильва ДамьенДюбуа ЛеоМилагрес ЭнрикеБарколя МалькольмБоатенг Жером
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирДоусон КрэйгДиоп Исса   22'Джонсон БенСоучек ТомашРайс Деклан  90' (Бенрахма Саид (  90') Боуэн ДжарродЛансини Мануэль  77' (Ноубл Марк (  77') Форнальс Пабло   85'Антонио Майкл  84' (Ярмоленко Андрей (  84')
Запасные: Масуаку АртурАлез АджиболаФредерикс РайанКрал АлексВлашич НиколаФабьянски ЛукашЧестерс ДэниэлРэндолф ДарренПеркинс Сонни
14 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен после доп. времени Глазго Рейнджерс 3:1 Брага 1.97 3.55 3.80
окончен Лион 0:3 Вест Хэм 2.25 3.45 3.15
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