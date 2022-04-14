Мойес поделился ожиданиями от матча с «Лионом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором «молотобойцы» встретятся в гостях с «Лионом».

«У нас есть отличный шанс пройти в полуфинал. В прошлом матче мы продемонстрировали жёсткость, играя 45 минут вдесятером. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать, когда на поле будут все 11 человек», — приводит слова Мойеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч, проходивший в Лондоне, завершился ничейным результатом (1:1). Весь второй тайм команда Мойеса играла в меньшинстве из-за удаления Аарона Крессуэлла в концовке первой половины игры.

Ответная встреча состоится сегодня, 14 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.