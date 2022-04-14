Тренер «Лион» поделился ожиданиями от ответного матча с «Вест Хэмом»

Наставник «Лиона» Петер Бос поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего ответного поединка в четвертьфинале Лиги Европы с «Вест Хэмом».

Бос сказал, что лондонская команда, скорее всего, сыграет в таком же стиле, как и в первом матче. Петер отметил, что он настраивает своих подопечных только на победу, хотя игрокам «Лиона» нужно готовиться к любому повороту событий. Тренер добавил, что очень надеется на то, что футболисты сделали правильные выводы после первого матча.

Напомним, что первая встреча между «Вест Хэмом» и «Лионом» завершилась вничью со счётом 1:1.